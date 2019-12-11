Шайенн, США, , 06:27 — REGNUM На борьбу с озерной форелью в Йеллоустоунском национальном парке потратили $20 млн, сообщает газета The Torrington Telegram со ссылкой на Службу национальных парков США.

Сообщается, что с мая по октябрь 2019 года было выловлено более 280 тысяч особей форели, которая подавляет в озере ее реликтового обитателя — лосося Кларка. Отмечается, что борьба приносит результаты. При этом на программу по борьбе с озерной форелью было потрачено $20 млн.

«Инвестиции обязательно окупятся. Их результатом станет экологическая реставрация популяции лосося Кларка», — заявил директор программы по сохранении рыбных ресурсов в Йеллоустоуне Тодд Коэль.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря более 300 тысяч мальков каспийского лосося было выпущено в реку Терек и его притоки в Кабардино-Балкарии. Отмечалось, что проект по воспроизводству водных биоресурсов входит в программу строительства и эксплуатации Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС.

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