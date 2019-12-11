Красноярск, , 07:07 — REGNUM Красноярские защитники животных призвали жителей бойкотировать приезд в Красноярск цирка-шапито «Золотой дракон» из Новосибирска. Об этом 11 декабря сообщает муниципальная газета «Городские новости».

Цирк приезжает в Красноярск по приглашению торгово-развлекательного центра «Планета» и расположится на прилегающей территории.

Возмущение красноярских общественников, выступающих против жестокого обращения с животными, вызывает тот факт, что экзотические животные, заявленные в программе цирка, — леопарды, пантеры, ламы — перевозятся между городами в фурах. Перевозка зверей зимой таким образом опасна для них, считают активисты и призывают красноярцев бойкотировать приезд цирка.

Как комментируют ситуацию представители торгово-развлекательного центра, все животные цирка выращены в зоопарках и питомниках и в дикой природе выжить не способны. Гастроли цирка являются единственным способом их содержать и прокормить.