Благовещенск, , 06:45 — REGNUM Всего в рамках проекта будет запущено четыре вагона — два плацкартных и два купейных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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Вагоны будут следовать из Владивостока до Белогорска в составе поезда № 7 Владивосток — Новосибирск. Далее до Благовещенска в составе поезда № 278 Белогорск — Благовещенск. В обратном направлении из Благовещенска до Белогорска движение будет осуществляться в составе поезда № 277 Благовещенск — Белогорск. Затем до Владивостока поездом № 8 Новосибирск — Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье официально открыт новый железнодорожный мост через реку Зея. Он будет обеспечивать движение поездов, следующих в восточном направлении.