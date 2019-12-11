Шэньчжэнь, Китай, , 06:05 — REGNUM Таможня города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая зафиксировало случай ввоза в Китай вируса Зика через зараженного мужчину, вернувшегося из-за рубежа, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Пациентом оказался 33-летний мужчина, который помещен под карантин в стабильном состоянии, сообщили в местной комиссии здравоохранения. Вирус Зика переносится москитами. Он проявляется в виде лихорадки, сыпи и артралгии. В редких случаях может исход может быть летальным.

Вирус также вызывает аномалии развития мозга у нерожденных детей и парализующим синдромом Гийена-Барре. В Главном управлении таможни КНР призвали людей обезопасить себя от вируса Зика во время поездок за рубеж и немедленно обращаться к врачу при появлении первых же симптомов. Всего в Китае было зафиксировано 30 случаев вируса Зика с начала 2016 года.