Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В Екатеринбурге более 100 человек примут участие в V Уральском кубке по восточной интеллектуальной игре Го. Он пройдёт 14−15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Турнир проведёт областная федерация Го. Глава оргкомитета Илья Трунилин отмечает, что Уральский кубок проходит каждый год. В 2019-м рекорд по числу участников будет побит. В 2018 году турнир объединил 84 игрока.

Также в рамках уральского кубка будет поддержан 41-й чемпионат мира по Го. Он состоится во Владивостоке в мае 2020 года. В преддверии чемпионата жители России участвуют во флешмобе, в рамках которого юные игроки в Го выкладывают камнями на досках «WAGC2020» и название своего города. Флешмоб уже объединил детей из Магадана, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга и Тулы. 14 декабря он пройдёт в Екатеринбурге, а затем эстафету передадут Хабаровску.