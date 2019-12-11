Пекин, , 05:44 — REGNUM Фотографии Нанкинской резни были представлены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в качестве свежих свидетельство зверств, учиненных японскими милитаристами в 1937 году, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

На фотографиях запечатлены тела семерых жертв, лежащих в земле среди обломков обугленного дерева. Некоторые тела были опалены и изуродованы. В самом нижу фото имеется небольшая бирка с надписью «Нанкин».

Фотография была найдена в альбоме, принадлежавшем ранее японского солдату, чья личность была подтверждена посредством нескольких источинков

«Фотографии такого рода — редки, поскольку японские власти жёсткого цензурировали их во время войны», — заявил исследователь Академии общественных наук Ляонина Чжан Цзе.

Замглавы Китайской ассоциации историков и Изучения современных китайских исторических материалов Ван Цзяньсюэ завил, что фото является подлинным свидетельством Нанкинской резни, судя по расположению предметов и тел. Фотография имеет огромную историческую значимость для дальнейших исследований, добавил Ван.

Напомним, что 13 декабря 1937 года японские милитаристы начали в Нанкине свой шестинедельный «марафон смерти», уничтожив более 300 тыс. мирных жителей города, включая стариков, женщин и детей. Их зверства ничем не отличаются от того, что творили бандеровские каратели на Украине.

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