Благовещенск, , 06:35 — REGNUM Рост численности волков вынуждает специалистов охотнадзора Приамурья идти на крайние меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рост численности серых хищников на территории Приамурья специалисты фиксируют не первый год. В 2018 году в регионе насчитывалось более 4 125 волков, годом ранее — 3 808, в 2016 году — 2 861 особь. Хищники наносят большой ущерб популяциям копытных, кроме того, они наносят ущерб животноводам области. Опасения вызывает и то, что ареал их обитания растёт: если раньше волки обитали на севере региона, то теперь их следы обнаруживают и в центральных районах области, пишет АмурИнфо.

В конце 2018 года дирекция управления по охране животного мира Амурской области начала выплачивать вознаграждения охотникам-волчатникам. Эта мера мотивации успешно использовалась в Приамурье до 2014 года и показала себя очень эффективной в борьбе с волками. Средства в объёме около двух миллионов рублей были выделены и в 2019 году. Вознаграждение охотникам взамен на шкуру убитого животного составило 7,5 тысячи рублей.

Принято решение подобную практику распространить и на последующие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, за каждого убитого волка власти Приамурья платят приличные деньги, для получения которых необходимо предъявить шкуру убитого хищника.