Нанкин, Китай, , 05:34 — REGNUM Книги и журналы о Нанкинской резне были выпущены в столице провинции Цзянсу на востоке Китая городе Нанкине, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

В общей сложности девять книг и журналов стали доступны для приобретения в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни. В одной из книг запечатлены устные показания 11 человек, включая создателей мемориала, строителей и исследователей.

В 2018 года была опубликована китайская версия фотоколлекции исторических фактов японских зверств в Нанкине. В нынешнем году станут доступны английская и японская версии. Читателя смогут послушать аудиозаписи и посмотреть видео, просканировав QR-коды в книге.

Английская и японская версии «Журнала японского вторжения в Китай и Нанкинской резни» также будут присутствовать среди девяти вариантов продукции. Журнал начал публиковаться в Китае в 2008 году.

Напомним, что Нанкинская резня началась в тогдашней столице Китайской Республики городе Нанкине 13 декабря 1937 года. Более шести недель японские милитаристы творили зверства и бесчинства убив по разным подсчетам до 300 тыс. мирных жителей города, включая стариков, женщин и детей.