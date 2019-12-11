Хайкоу, Китай, 11 декабря 2019, 05:21 — REGNUM Самая южная китайской островная провинция Хайнань задалась целью вырастить 2000 га новых мангровых лесов к 2025 году, обеспечив их суммарное покрытие в 7724 га, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.
Тропическая провинция обладает самыми богатыми ресурсами мангрового дерева в Китае. Согласно новому плану защиты экологии в регионе, защита мангровых лесов, муниципалитеты и власти провинции отвечают за увеличение площадей мангровых лесов.
Мангровые болота на берегу моря обладают богатым биологическим разнообразием и являются очень ценимыми экосистемами в мире, поскольку они формируют естественные прибрежные лесополосы, защищающие от ветра и волн, формируют защитные дамбы и укрепляют прибрежную зону, очищая при этом морскую воду.