Пекин, , 05:13 — REGNUM Густой туман, окутавший большую часть районов Китая в последние несколько дней, рассеется 11 декабря в связи с приходом холодного воздуха, сообщает агентство Синьхуа.

Национальный метеорологический центр, однако, продлил «оранжевый» уровень предупреждения в связи с густым туманов в целом ряде районов. Видимость упала в некоторых районах Пекина, провинций Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Хубэй, Ляонин, Сычуань и Синьцзяне. Здесь видимость сократится до менее чем 200 метров или даже 50 метров.

Тем не менее, холодный фронт, двигающийся к югу, рассеет туман уже 11 декабря. Туман, в основном, был вызван неблагоприятными погодными условиями — высокой влажность, температурной инверсией и застоем воздуха. Густой туман окутал 55 городов в северных и центральных частях Китая в течение последних нескольких дней.

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