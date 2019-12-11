Пхеньян, 11 декабря 2019, 04:52 — REGNUM Власти КНДР постановили присвоить статус города уезду Самчжиён в северокорейской провинции Рянган, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦАК).
Сообщается, что соответствующий приказ был опубликован 10 декабря.
«По указу уездный центр Самчжиёна разобьется на квартал Кванмёнсон, квартал Пегэбон, квартал Ботнаму и квартал Икал, а сам уездный центр Самчжиёна упразднится», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что поселки, входившие в состав уезда, отныне получат статус кварталов нового города.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря завершилось строительство уезда Самчжиён в КНДР. На торжественной церемонии завершения строительства присутствовал и северокорейский лидер Ким Чен Ын, который разрезал праздничную ленту.
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