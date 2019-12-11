Владивосток, , 04:49 — REGNUM Редкий даурский журавль в истощённом состоянии был помещён на лечение в центр реабилитации диких животных «Тигр» в Приморском крае. Об этом сообщается на официальной странице центра в Instagram.

Специалисты центра полагают, что молодой даурский журавль, при осмотре которого не обнаружили ран или переломов, по каким либо причинам не смог улететь на зимовку со своими сородичами.

Обнаруженная птица была доставлена в центр «Тигр» в истощённом состоянии.

Даурский журавль является редким видом птицы, занесённым в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Его численность на настоящее время оценивается всего в 4900—5300 особей.

По оценке специалистов, главные причины сокращения популяции даурских журавлей — осушение болот и лесные пожары.