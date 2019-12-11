Благовещенск, , 04:42 — REGNUM Порядка 10 млн рублей заложено в бюджет Амурской области на отлов и содержание безнадзорных животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2020 году в Приамурье, в соответствии с выделенными средствами, будет отловлено 529 безнадзорных собак, часть которых из-за агрессивного поведения будет содержаться в специальном питомнике пожизненно, некоторым другим будут подысканы хозяева. В настоящее время в области готовятся конкурсные процедуры для определения исполнителя по данному виду муниципальных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске агрессивная стая бродячих собак напала на женщину и детей. Женщина с укусами обратилась за медицинской помощью.