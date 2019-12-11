Москва, , 04:04 — REGNUM В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».

"Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой», — приводит РБК объяснение авторов рейтинга.

По их мнению, негативными факторами, понижающими российскую столицу в рейтинге, являются низкая обеспеченность жителей жильем, а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели.

В 2017 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка» подготовили свой рейтинг самых комфортных для жизни городов-миллионников. В нём Москва заняла первое место.

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