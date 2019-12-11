Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.

Как сообщил представитель Пентагона, участие в оперативной подготовке запрещено всем саудитам, проходящим военное обучение. Ранее сообщалось о приостановке лётной подготовки для трёхсот саудовских курсантов. Занятия в аудиториях, в частности, уроки английского, продолжатся в обычном режиме.

Пентагон отмечает, что такие меры приняты исходя из необходимости тщательно и подробно рассмотреть условия безопасности. Впоследствии требования безопасности нужно применять к 5000 военнослужащих других государств, проходящих подготовку в США. В их числе и около 850 курсантов из Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовский курсант-лётчик Мухаммед аш-Шамрани начал стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря. Тогда были убиты три и ранено восемь человек.

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