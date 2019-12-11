Якутск, , 04:11 — REGNUM В МВД Якутии 13 декабря поступят 62 новых служебных автомобиля для Госавтоинспекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ключи от новых специализированных автомобилей «УАЗ Патриот» торжественно вручит министр МВД Якутии Владимир Прокопенко.

Новая техника поступила в рамках реализации проекта «Безопасное дорожное движение» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для снижения аварийности на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2019 года в Киргизии зафиксировано 4 691 автоавария, что на 12,2% больше показателя этого периода в 2018 году.