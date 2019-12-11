Москва, , 02:18 — REGNUM Премьерный для России показ украинского телевизионного сериала «Слуга народа», в котором в главной роли снялся президент Украины Владимир Зеленский, начнется с 11 декабря на телеканале ТНТ. Об этом 10 декабря сообщается на сайте телеканала.

Авторами сериала выступили сотрудники студии «Квартал 95», которая в свою очередь была создана из участников одноименной команды КВН. По сюжету школьный учитель, недовольный положением дел в стране, становится президентом Украины. Впервые сериал был показан в ноябре 2015 года на украинском телеканале 1+1.

Напомним, после победы во втором туре президентских выборов комедийный актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В июле 2019 года партия Зеленского, получившая название «Слуга народа», получила на парламентских выборах 43% голосов.

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