Рига, , 00:16 — REGNUM По оценке Евробарометра, 40% жителей Латвии считают главным приоритетом работы для Европейского Парламента (ЕП) борьбу с бедностью и социальной изоляцией, пишет портал NRA.

27% латвийцев в качестве приоритета деятельности ЕП назвали содействие экономическому росту и привлечение инвестиций, 25% заботят вопросы защиты прав потребителей, доступность и качество медицины. Проблемы защиты среды в Латвии волнуют лишь 15% жителей. Ещё ниже в ЕС интерес к охране природы только в Болгарии — 14%.

В этом вопросе Латвия находится в противоходе с остальной Европой, где проблемы климата, в среднем, беспокоят 32% жителей. Социальное неравенство и бедность тревожит 31% европейцев, 24% волнует угроза терроризма и столько же — безработица.

Навязывать свое понимание защиты прав человека в мире готовы делегировать ЕП 48% европейцев и 55% жителей Латвии. 38% жителей Европы и 40% латвийцев заботят вопросы связанные со свободой слова, а вот равноправие полов в ЛР тревожит только 16%, против 38% по всей Европе.

59%, как в Латвии, так и в Европе, считают участие своей страны в ЕС положительным. На выборах в Европарламент этого года от Латвии избраны 8 депутатов, в этих выборах приняло участие 33,5% жителей, имеющих право голоса, что на 3,3% больше, чем в 2014. В опросе приняло участие 28 000 жителей единой Европы.