Москва, , 22:17 — REGNUM Очевидна разница между заседаниями Совета по правам человека нынешнего и прошлого составов, считает политолог Алена Август.

«Виден другой подход, потому что качество обсуждаемых вопросов на порядок выше. Раньше с одной стороны забавно, а с другой печально выглядело, когда через СПЧ пытались решать какие-то частные вопросы. Они тоже требовали внимания, но все же хотелось бы, чтобы Совет по правам человека занимался основополагающими вопросами, ведь в СПЧ — представительство всей страны. Сегодня, мне кажется, на своем заседании СПЧ перешел к формату широкой проблематики, к обсуждению вопросов для всей страны. Я думаю, это понравилось президенту России Владимиру Путину, он слушал и общался очень заинтересовано», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, во вторник, 10 декабря, в Москве прошло заседания Совета по правам человека при президенте РФ в обновленном составе.

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