Токио, , 21:43 — REGNUM Названа дата релиза игры Predator: Hunting Grounds на платформе PlayStation 4. Её трейлер был опубликован 10 декабря на портале PlayStation Europe.

Приобрести Predator: Hunting Grounds обладатели консолей Sony смогут 24 апреля 2020 года. Игра выполнена в жанре ассиметричного онлайн-шутера, в котором четыре геймера будут выступать в роли бойцов, противостоящих Хищнику, за которого играет пятый.

Разработкой игры занималась студия IllFonic, ранее выпустившая такие игры, как Friday the 13th: The Game и Dead Alliance. В её основу легли фильмы известной франшизы.

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