Москва, , 21:31 — REGNUM Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустили новый совместный проект «Культурный код». Он стал 23-м и вторым творческим проектом платформы после «Российской студенческой весны». Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Презентация прошла 10 декабря в ЦСИ «Винзавод» в Москве. Идея была представлена на первом заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел 4 октября 2019 года в Сочи. Инициативу поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин.

«Мы выбрали самый креативный вариант реализации проекта — творческие фестивали. Всего их будет три. Они будут проходить с 15 апреля по 30 октября следующего года в разных городах России. Выбирать города будут сами жители — регионы уже с сегодняшнего дня могут начать подавать свои заявки на право проведения мероприятий, а наиболее подходящие для них места определятся в ходе народного онлайн-голосования. Конкурс среди субъектов России продлится до 28 февраля следующего года», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров.

Участниками презентации стали начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта по информационной политике Ирина Плещева.

В рамках фестивалей участники — художники — будут расписывать фасады зданий (не менее 30 в каждом субъекте, где пройдет мероприятие), создавая музеи монументального искусства под открытым небом. В каждом из трех фестивалей примут участие не менее 40 художников — всемирно известных и только начинающих.

Состав художников будет определен до 6 апреля 2020 года. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован Экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

Для участия в проекте главы регионов могут направить заявки в Оргкомитет фестиваля, предложив свои возможности и пространства для создания арт-объектов.

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы в России развивались городская среда и культурная сфера. Один из инструментов — создание музеев монументального искусства под открытым небом, или другими словами — красочных граффити на домах. Все это будет сопровождаться творческими мероприятиями. Уверена, что выставки современного искусства и мастер-классы от профессиональных художников станут катализатором культурной жизни в российских городах и пробудят в людях живой интерес к этой теме. У нас на глазах появятся новые достопримечательности и точки притяжения. Важно, что жители становятся полноценными участниками процесса создания собственной городской среды и роль ОНФ — помочь им наладить коммуникацию с представителями власти», — отметила заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта по информационной политике Ирина Плещева.

Каждый фестиваль будет длиться минимум 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.

«Культурный код» одновременно призван сделать наши города более привлекательными и уютными. Молодым художникам он поможет реализовать свои идеи и приобрести новый опыт, а горожанам — провести время с пользой», — добавил Алексей Комиссаров.

Организаторами проекта выступили АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Инициатор проекта — Фонд поддержки и развития современного искусства (автор проекта — руководитель фонда, стрит-арт художник из Одинцово Дмитрий Левочкин).