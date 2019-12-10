Москва, 10 декабря 2019, 21:22 — REGNUM В «Единой России» в первом квартале 2020 года проработают законодательные нормы о массовых захоронениях жертв политических репрессий. Кроме того, в январе в партии представят предложения по созданию в РФ реестра массовых захоронений жертв политических репрессий. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин поддержал идею совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий и поручил депутатам Госдумы проработать нормативно-правовую базу, регулирующую работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях. Также Владимир Путин дал поручение Госдуме подготовить предложения по созданию в РФ реестра массовых захоронений жертв политических репрессий.