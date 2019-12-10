Москва, , 21:22 — REGNUM В «Единой России» в первом квартале 2020 года проработают законодательные нормы о массовых захоронениях жертв политических репрессий. Кроме того, в январе в партии представят предложения по созданию в РФ реестра массовых захоронений жертв политических репрессий. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«В рамках работы партийного проекта «Историческая память» мы оперативно проработаем поручение Президента. В кратчайшие сроки будут представлены законодательные инициативы, регулирующие работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях. Кроме того, в январе в партии озвучат предложения по созданию реестра массовых захоронений жертв политических репрессий», — сказал Александр Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин поддержал идею совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий и поручил депутатам Госдумы проработать нормативно-правовую базу, регулирующую работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях. Также Владимир Путин дал поручение Госдуме подготовить предложения по созданию в РФ реестра массовых захоронений жертв политических репрессий.