Стокгольм, , 20:39 — REGNUM Нобелевские премии в области медицины, физики, химии, литературы и экономики вручил король Швеции Карл XVI Густав в Стокгольмской филармонии. Награду в этом году получили 14 лауреатов.

В начале церемонии вступительное слово произнёс председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин. Он призвал мировую общественность к защите научных методов, которая, на его взгляд, является такой же важной, как и защита их применения к таким важным для человечества вопросам, как изменение климата.

После вступительной речи Хельдина началась церемония награждения. Лауреаты поднимались на украшенную по традиции свежими цветами сцену и получали дипломы и золотые медали из рук короля Швеции.

В этом году были вручены Нобелевские премии в области литературы сразу двум лауреатам за 2018 и 2019 год. Это связано с решением Шведской академии о переносе оглашения победителя в связи с ослаблением доверия к ней на фоне скандала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бойкоте Турцией церемонии по вручению Нобелевской премии по литературе.

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