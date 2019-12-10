Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Популярная игра-«песочница» Minecraft получила функцию кроссплатформенности с консолью PlayStation 4. Об этом 10 декабря сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить: для того, чтобы обладатели PlayStation 4 смогли играть в Minecraft версии Bedrock совместно с владельцами ПК, Xbox и других платформ, им нужно будет получить учетную запись Microsoft. Им также нужно будет иметь платную подписку PS Plus.

Напомним, PlayStation 4 стала последней платформой, на которой вышла Minecraft Bedrock. До этого Microsoft выпустила Bedrock на Xbox One, Nintendo Switch, мобильных платформах и Gear VR.

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