Челябинск, , 20:28 — REGNUM В Челябинске эвакуатор по согласованию с ГИБДД увёз на штрафстоянку автомобили, в которых на новогоднее представление в оперный театр приехали дети-инвалиды. Об этом в Facebook написала специалист по связям с общественностью фонда «Искорка» Вера Касаткина.

Инцидент произошёл в районе 13:00 по местному времени. Эвакуировали две машины. Как отмечает общественница, на машинах были знаки «Инвалид», а припарковали их вне зоны действия запрещающего знака.

В театр детей привезли на представление «Щелкунчик» и на новогодний праздник. После произошедшего дети несколько часов не могли уехать домой. Родственница одного из них решила оплатить штраф, а у второй семьи с собой не оказалось 2900 рублей.