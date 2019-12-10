Орел, , 20:02 — REGNUM 31 декабря в Орловской области объявлен выходным, но только для женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах. Об этом 10 декабря в своём Instagram-аккаунте написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Новому 2020 году предшествуют рабочие дни. И это значит, что наши женщины будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть стол. Я принял решение в рамках предоставленных полномочий объявить 31 декабря 2019 года выходным днём для всех женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах. Я обращаюсь к органам законодательной и представительной власти, органам местного самоуправления Орловской области с рекомендацией распространить инициативу о выходном дне для женщин в сфере своей деятельности», — написал Клычков.

https://www.instagram.com/p/B55dryAFTTw/

Губернатор также выразил надежду, что руководители орловских предприятий также сделают 31 декабря выходным для своих сотрудниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму России был внесён на рассмотрение законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Между тем, в ряде регионов власти самостоятельно приняли решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.