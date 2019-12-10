Орел, 10 декабря 2019, 20:02 — REGNUM 31 декабря в Орловской области объявлен выходным, но только для женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах. Об этом 10 декабря в своём Instagram-аккаунте написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
https://www.instagram.com/p/B55dryAFTTw/
Губернатор также выразил надежду, что руководители орловских предприятий также сделают 31 декабря выходным для своих сотрудниц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму России был внесён на рассмотрение законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Между тем, в ряде регионов власти самостоятельно приняли решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.