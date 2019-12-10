Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом 10 декабря сообщила журналистам пресс-служба администрации региона.

Как пояснил губернатор, такое решение было принято, чтобы дать гражданам подготовиться к празднику, побольше побыть в этот день со своей семьёй, и для того, чтобы у всех жителей Ленинградской области было прекрасное новогоднее настроение. При этом в Санкт-Петербурге такое решение на данный момент не принималось.

В текущем году 31 декабря выпадает на рабочий день и уже не раз звучало предложение сделать этот предпраздничный день выходным. Как пояснили в правительстве России, централизованно такое решение принять уже невозможно, но каждый регион и каждый работодатель могут решить этот вопрос на месте.

В настоящее время уже семь регионов России присоединились к своеобразному «флешмобу» по переносу рабочего дня 31 декабря на другой, нерабочий день. Последний день уходящего года стал, по решению региональных властей, нерабочим в Томской, Псковской и Кировской областях, в Крыму и на Ставрополье, а также в Карачаево-Черкесии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении губернатора Ленинградской области сделать 31 декабря выходным днём в регионе.

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