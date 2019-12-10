Токио, , 19:31 — REGNUM Студия PlatinumGames выложила в сеть геймплейный трейлер предстоящей игры Babylon's Fall. Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале издателя Square Enix.

Babylon's Fall будет представлять собой слэшер (игра в которой упор сделан на применении против множества врагов холодного оружия). В трейлере показан мир, выполненный в необычном красивом живописном стиле. Игра станет очередным эксклюзивом платформы PlayStation.

Напомним, геймеры знают студию PlatinumGames по работе над такими играми, как Bayonetta, NieR: Automata и Vanquish. Релиз Babylon's Fall запланирован на «лето 2020 года», пока компания не назвала точную дату релиза.

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