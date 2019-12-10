Москва, , 20:21 — REGNUM Стихотворение в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове написал лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров. Строки о мэре были опубликованы 10 декабря в Instagram Шнурова.

Музыкант пишет, что многим казалось, будто экс-мэр с женой переживут всех и сам Лужков «будет вечно бегать в кепке», но в этом мире никто не вечен.

Шнуров отметил, что при Лужкове Москве жилось «дико, мощно, например» и экс-мэр не жалел «цвет-металла». Музыкант назвал Лужкова ярким человеком и сказал, что ему стало грустно при известии о смерти экс-мэра, хотя он давно «к таким вещам стал спокоен».

https://www.instagram.com/p/B55MJACop3G/

Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в больнице Мюнхена на 84-м году жизни. Лужков руководил столицей России более 18 лет с 1992 по 2010 годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о соболезнованиях, которые выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко родным и близким Лужкова в связи с его смертью.

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