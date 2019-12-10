Москва, , 19:11 — REGNUM Времени для того, чтобы сделать 31 декабря выходным днём, осталось мало, но президент РФ Владимир Путин принял это предложение к сведению, заявил он 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин «Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал».

Напомним, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу. В частности, выходным последний день этого года объявлен в Крыму и на Ставрополье, а также в Кировской и Псковской областях.

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