Москва, , 18:59 — REGNUM Московским автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте вечером во вторник, 10 декабря, из-за большого количества ДТП и ремонтных работ на дорогах. Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Непростой для московский водителей день медленно перетекает в вечер. Движение затрудняют мелкие ДТП (напоминаем про Европротокол), благоустройство в центре и стройработы на МКАД, на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД и на Ленинградском шоссе в районе Беломорского путепровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на дорогах, согласно прогнозу, начнёт выравниваться после 20:00. До этого времени водителям рекомендуется пользоваться метрополитеном и другим общественным транспортом.