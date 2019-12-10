Москва, , 18:58 — REGNUM Оценка действий полиции — непростая проблема, причём не только в России, заявил 10 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин «Это повсеместная проблема, во всём мире то же самое, нам с вами нужно найти «золотую середину».

Этот комментарий президент сделал во время обсуждения темы действий полиции во время массовых мероприятий.

Он также привёл пример действий полиции за рубежом, в том числе в США, где полицейские не понесли наказания за стрельбу по человеку, который отказался с ними разговаривать и пытался скрыться.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сотруднице полиции, застрелившей темнокожего, дали большой срок