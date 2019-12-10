Москва, , 18:50 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявило об отзыве 1125 транспортных средств из-за дефекта тормозных шлангов. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Subaru Impreza и XV (G4 и G5), реализованные с 2017 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию.

На отзываемых транспортных средствах будет осуществлена замена всех четырёх тормозных шлангов деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев авто.