Калининград, , 18:46 — REGNUM На заседании правительства Калининградской области сегодня, 10 декабря, была представлена анонсированная ранее программа выплат при рождении первого ребёнка. Как она будет действовать подробно рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На выплату в размере 300 тыс. рублей могут претендовать женщины, родившие первенца во время учёбы в государственных образовательных организациях, или окончившие их не позднее, чем три года до рождения ребёнка. Это относится как к вузам, так и к средним профессиональным образовательным учреждениям.

Деньги будут перечисляться полностью или частями на улучшение жилищных условий (в том числе ремонт), на покупку детских товаров или предметов длительного использования (например, для покупки автомобиля), медицинские расходы и так далее.

Распорядиться выплатой можно в течение полугода с момента окончания вуза или колледжа если ребёнок родился во время обучения, либо в течение года после рождения ребёнка после окончания учёбы. В 2020 году на программу выделено 200 млн рублей. Пока программа рассчитана на период до 2022 года включительно.