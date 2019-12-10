Москва, 10 декабря 2019, 18:45 — REGNUM Разобраться ещё раз с делом «Нового величия» будет поручено прокуратуре, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Комментируя заявление члена СПЧ Николая Сванидзе о том, что дело «Нового величия» «разваливается», Путин сказал:
Напомним, члены «Нового величия», созданного в декабре 2017 г., обвиняются в организации экстремистского сообщества и планировании захвата власти в России путём госпереворота.
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