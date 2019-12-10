Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину. Это следует из видео, которое распространил Следственный комитет.

На вопрос признаёт ли он свою вину, задержанный ответил: «Да!» При этом добавил, что какого-либо диалога между ним и девушками не было.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 25 августа 2018 года поздно вечером. А 9 декабря подозреваемый был задержан. 10 декабря в полиции и СКР подтвердили эту информацию и рассказали детали задержания и новые подробности дела.

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