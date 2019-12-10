Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Управляющий Фондом капитального строительства и реконструкции Петербурга Андрей Молотков признан виновным по делу о махинациях во время строительства детской школы искусств на Туристской улице в Приморском районе города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Это стало продолжением череды дел, связанных с именами «братьев-строителей» — бывшего главы комитета по строительству Петербурга Андрея Артеева и его брата, бизнесмена-застройщика Владимира Артеева.

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Смольнинский районный суд вынес обвинительные приговоры во вторник, 10 декабря. Фигуранты получили незначительные наказания.

Так, Андрея Молоткова осудили по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий и получении взятки. Осудили за превышение и других фигурантов: чиновника комитета по строительству Смольного Сергея Клубова, заместителя Молоткова Андрея Еремина и директора департамента строительства объектов здравоохранения и культуры Фонда Павла Гаврильчука.

Суд установил, что в 2013 году комстрой Петербурга под руководством Андрея Артеева и ООО «Строительная фирма «Де Люкс», подконтрольная Владимиру Артееву, подписали контракт на возведение школы на Туристской улице. Стоимость контракта составила 223,3 млн рублей. Хотя стройку на тот момент так и не завершили, фигуранты подписали все акты приемки на «лишние» 25 млн рублей.

Молоткову также вменили получение взятки в 1 млн рублей от Владимира Артеева за «общее покровительство» его компаниям. Ни один из фигурантов дела свою вину не признал.

Тем не менее, суд оштрафовал Молоткова на 3 млн 60 тыс. рублей, эту сумму можно уплатить в рассрочку в течение 60 месяцев. Клубов, Гаврильчук и Еремин получили штрафы всего по 70 тыс. рублей.

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