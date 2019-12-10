Архангельск, , 18:18 — REGNUM Архангельские власти нашли способ борьбы с несанкционированными свалками — в ближайшем будущем областной центр «украсят» восьмикубовые контейнеры-бункеры.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Архангельска, на эти цели город получит из областного бюджета более 3 млн рублей. Еще 2 млн рублей выделят из городского бюджета.

«Контейнеры-бункеры объемом 8 куб. метров предназначены для размещения в округах города на территориях общего пользования вблизи частного сектора. Это одна из мер по предотвращению образования стихийных свалок», — пояснили в департаменте городского хозяйства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года Архангельская область должна перейти на новую систему обращения с отходами. В этой связи губернатор региона поручил бюджетным учреждениям до конца года перейти на раздельный сбор мусора. Тем не менее, в областном центре сортировать мусор не спешат — пока город планирует лишь строительство контейнерных площадок, мусор с которых будет вывозиться на общую свалку.

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