Москва, , 18:21 — REGNUM Переход финансирования лечения еще двух орфанных заболеваний на федеральный уровень позволит помочь более 1,5 тыс. человек. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о расширении списка орфанных заболеваний, финансируемых из бюджета. В частности, теперь к таким относятся апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Володин напомнил, что лечение таких заболеваний сегодня происходит за счет средств из региональных бюджетов.

«Мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года», — заявил Володин.

Он напомнил, что Госдума ранее расширила список орфанных заболеваний, лечение которых взял на себя федеральный бюджет. Так, программа «7 нозологий», например, была расширена до программы «12 нозологий». Теперь таких заболеваний в списке станет на два больше.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить лекарствами еще более 1,5 тыс. человек, 255 из которых дети», — подчеркнул Володин.

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