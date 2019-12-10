Махачкала, , 19:56 — REGNUM Полностью восстановлена подача электроэнергии в горные районы Дагестана, прерванная из-за обрыва кабеля. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.

«Специалисты полностью восстановили энергоснабжение потребителей Дахадаевского, Кайтагского, Левашинского, Акушинского, Лакского и Сергокалинского районов Дагестана», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее МЧС сообщало, что из-за обрыва кабеля без света остались более 150 тыс. человек, а также 270 социально значимых объектов. В зоне отключения оказались 80 населенных пунктов Акушинского района, 67 — Левашинского района и 35 — Саргокалинского района, а также частично Дахадаевский, Кайтагский и Лакский районы Дагестана.

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