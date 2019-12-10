Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В отношении двух петербургских полицейских возбудили уголовное дело после избиения подростка в отделе полиции. Об этом 10 декабря сообщили в Гоавном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Дело расследуется по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочийс применением насилия»). Органы СКР расследовали обстоятельства произошедшего вместе с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге задержали двоих полицейских, водителей ОМВД России по Колпинскому району. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, 28 мая 2019 года в 80 отделе полиции на улице Ижорского батальона 17-летнего петербуржца уложили на пол и заковали в наручники, затем один из обвиняемых несколько раз ударил подростка резиновой дубинкой, а второй бил потерпевшего ногами и руками по голове и телу.

«Своими действиями соучастники причинили несовершеннолетнему множественные телесные повреждения», — сообщили в ГСУ СКР. Одного полицейского могут арестовать, второго оставили на свободе под подпиской о невыезде.