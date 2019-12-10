Новый Оскол, Белгородская область, , 18:01 — REGNUM Лауреатом конкурса «100 лучших школ России» стала средняя общеобразовательная школа №4 города Новый Оскол Белгородской области. Руководитель учреждения удостоена почётного знака «Директор года — 2019», сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации Новооскольского городского округа.

Новооскольская школа принимала участие в восьмом Всероссийском форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» и была участником конкурса «100 лучших школ России». По итогам конкурса образовательное учреждение было признано лауреатом и награждено дипломом и золотой медалью «За достижение наиболее высоких результатов и успехов в образовании». Руководитель школы Наталья Ткаченко удостоена почётного знака «Директор года — 2019».

По результатам открытого конкурса на предоставление в 2019—2020 годах грантов из федерального бюджета, школа №4 стала победителем конкурсного отбора.