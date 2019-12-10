Москва, , 17:57 — REGNUM Законопроект, направленный на введение информирование граждан о льготах и других мерах соцподдержки, Госдума приняла в втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь о законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»). Так, он предлагает ввести информирование граждан обо всех причитающимся им льготах и других мерах соцподдержки.

При этом гражданин может сам выбрать, как именно он будет получать информацию: через портал госуслуг, с помощью обращения в кол-центр или через посещение представителей органов власти.