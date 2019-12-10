Курск, , 17:52 — REGNUM Курская область к Новому году отправит десять тысяч подарков детям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Сбор велся на базе аварийно-спасательной службы региона, в акции приняли участие курские предприятия и организации, муниципальные образования и жители региона. В ЛНР и ДНР уже отправили пять тысяч подарков. Гуманитарный груз находится в Ростове-на-Дону в центре «Спас», а затем его передадут администрациям ДНР и ЛНР.

Вторую партию подарков отправят в ближайшее время, чтобы они попали к адресатам до Нового года.