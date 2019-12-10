Воронеж, , 17:48 — REGNUM Скандал из-за празднования 140-летия Иосифа Сталина разгорается в Воронеже. Региональное отделение КПРФ решило провести торжественное собрание, приуроченное к дате, в местном Доме актёра 21 декабря, о чём и разместило соответствующие баннеры. Однако выбор места для проведения мероприятия вызвал недовольство в театральном сообществе.

Так, заслуженный артист России, актёр Воронежского Камерного театра Камиль Тукаев на личной странице в социальной сети напомнил директору Дома актёра Вере Ильяшенко, что «театральные люди всегда были нейтральны в вопросах политики и веры, не выказывая публично своих воззрений на этот счёт, считая их совершенно личным вопросом каждого». Он также отметил, что «Дом актёра» косвенно и ментально ассоциируется в гражданском обществе с театральным сообществом, то есть узкопрофессиональным. Которое, кстати, может не разделять ваших лично взглядов, потому что актеры могут состоять в других партиях или не разделять ваше решение по нравственным историческим аспектам» и призвал директора не «вносить раздор в профессиональное сообщество таким не однозначным решением». Надо сказать, комментаторы — коллеги и поклонники Тукаева поддержали актёра.

После этого в сети художественный руководитель театрального центра «Никитинский» Борис Алексеев опубликовал открытое письмо директору Дома актёра с просьбой отменить проведение мероприятия в данном помещении.

Как заявил «Вести-Воронеж» депутат Воронежской городской Думы от КПРФ Андрей Померанцев, Дом Актёра для проведения юбилейного мероприятия выбрали из-за удобства, при этом депутат удивился негативной реакции.

«Сначала планируется выступление с рассказом об исторической личности Иосифа Сталина, потом — музыкально-танцевальный концерт. У нас в стране демократия, все могут выражать своё мнение. И что плохого в Сталине?» — цитируют депутата «Вести-Воронеж».