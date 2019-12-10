Симферополь, , 17:54 — REGNUM Земли в Симферопольском районе Крыма загрязняют канализационными водами. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе минприроды РК.

«В отношении субъекта хозяйствования, допустившего сброс сточных вод в селе Пожарское, и его должностного лица вынесены постановления о назначении административных наказаний по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 52 100 рублей», — уточнили в минэкологии РК.

Ущерб, который был причинён почве, по данным инспекторов, составил почти 82 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Севастополе выяснили, что канализационный коллектор в районе мыса Фиолент не работает более 16 лет — глубоководный слив канализации в море у побережья нарушен с 2003 года. Ремонт сооружения стоил более миллиона рублей.

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