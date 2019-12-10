Симферополь, 10 декабря 2019, 17:54 — REGNUM Земли в Симферопольском районе Крыма загрязняют канализационными водами. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе минприроды РК.
Ущерб, который был причинён почве, по данным инспекторов, составил почти 82 тысячи рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, летом в Севастополе выяснили, что канализационный коллектор в районе мыса Фиолент не работает более 16 лет — глубоководный слив канализации в море у побережья нарушен с 2003 года. Ремонт сооружения стоил более миллиона рублей.
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