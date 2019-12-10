Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга почти завершил основные этапы строительно-монтажных работ на 215 фасадах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 декабря в фонде.

В краткосрочный план 2019 года попали 226 адресов, так что в работе остаются еще 11 домов, 215 фасадов находятся в высокой степени готовности, сейчас по ним оформляют документы.

Из оставшихся четыре адреса сумеют завершить только в 2020 году. Их осмотрели директор Фонда капремонта Денис Шабуров и представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Так, к примеру, в доме №9 в Калужском переулке, построенном в 1932 году, Фонд должен был устранить аварийность балконов и отремонтировать фасад. Объект был передали в работу 1 апреля и должны были сдать 26 августа, но подрядчик ООО «Тэрра» в этот срок не уложился. Работы затянулись до конца ноября.

Аналогичная ситуация сложилась и с домом №45 по Таврической улице, построенном в 1912—1913 годах: строительно-монтажные работы завершены, но подрядчик отстает от сроков. Комиссия рассмотрит вопрос о назначении штрафов обеим компаниям. Тем не менее, оба дома собираются сдать до конца года.

В целом причина срыва сроков может быть в том, что некоторые дома в программе капремонта входят в зону исторической застройки, хоть и не являются памятниками. Тем не менее, проект следует согласовывать не только с комитетом по градостроительству и архитектуре, но и с комитетом по охране памятников (КГИОП).

«[Что] сказывается на сроках производства работ. Помимо этих причин, в процессе выполнения работ, как правило, появляются дополнительные объемы в связи с тем, что жилой фонд не ремонтировался десятилетиями», — полагают в Фонде капремонта.

Читайте ранее в этом сюжете: Системы теплоснабжения в Петербурге модернизируют более чем в ста домах