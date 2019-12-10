Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Городской суд Санкт-Петербурга согласился, что разрешение снести дореволюционный медно-котельный завод М.Г. Оуфа в центре Северной столицы было незаконным. Согласился суд и с тем, что незаконно было разрешать строительство на месте снесенного завода на 9-й Советской улице, 17. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 декабря петербургские градозащитники.

Ранее аналогичное решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга, на которое и была — безуспешно — подана апелляция.

Комитет по охране памятников (КГИОП) Смольного согласовал снос исторических зданий завода. Застройщик ООО «Парадный особняк» исполнил это в 2017 году всего за несколько суток. Затем было выдано и разрешение на строительство на этом месте жилищного комплекса.

«Проект нового строительства удалось разработать благодаря внесению изменений в сведения о дате постройки двух небольших исторических зданий, формирующих уличный фронт. Вместо 1916 года они стали значится построенными в 1919 году, что позволило бы не воссоздавать их внешний облик. Ни ГУП ГУИОН ПИБ, ни представитель Кадастровой палаты не смогли объяснить, на каком основании в кадастр были внесены изменения в части года постройки», — отметили градозащитники.

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Это уже далеко не первый случай по искусственному кадастровому «омолаживанию» дореволюционных зданий в Петербурге, что приводит к их сносу, чтобы освободить пятна под застройку.

На этот раз вместе с градозащитниками в судебном процессе участвовали жители окрестных домов. Они утверждают, что в результате сноса старинных построек и устройства пробных свай их дома получили значительные повреждения.