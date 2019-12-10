Нальчик, , 17:45 — REGNUM Более 300 тыс. мальков каспийского лосося выпустили специалисты «Русгидро» в реку Терек и его притоки на территории Кабардино-Балкарии. Сделано это для восполнения популяции рыбных ресурсов, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе республиканского филиала энергетической компании.

«Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии — компенсационное мероприятие, которое предусмотрено проектами строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС», — пояснили в компании.

Всего в 2019 году, как сообщается, в реки Кабардино-Балкарии было выпущено более 700 тыс. молоди лососевых. За последние пять лет при участии энергокомпании Терек и его притоки пополнились более чем 2 млн мальков ценных пород рыб.

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