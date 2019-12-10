Симферополь, 10 декабря 2019, 17:35 — REGNUM Нахождение православного храма в одном из детсадов Бахчисарайского района Крыма противоречит здравому смыслу и всем нормам безопасности. Об этом 10 декабря на заседании президиума Государственного совета Крыма заявил спикер парламента Владимир Константинов.
По его словам, Крымская епархия должна разобраться в ситуации и урегулировать вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Москве был задержан проникший в детский сад ранее судимый мужчина. Гражданин вёл себя неадекватно, по результатам экспресс-анализа было установлено, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.
Об этом: В Москве задержан проникший в детский сад через забор ранее судимый мужчина